‘Illegale sigarettenfabriek in Schaijk was van internationale bende’, negen nieuwe arrestaties

Deze eenheid van Defensie spoorde al 50.000 vermiste oorlogs­slacht­of­fers op: ‘Elke identifica­tie is overwin­ning’

16:20 Een eenheid van Defensie zoekt nog altijd naar namen van onbekende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij nabestaanden valt er vaak een last van hun schouders als ze na 76 jaar eindelijk horen wat er met hun vermiste vader of opa is gebeurd. Het zoekwerk is een race tegen de klok, want er zijn steeds minder directe nabestaanden in leven.