Illegale handel in Amsterdamse parkeerkaarten voor gehandicapten

De twee gemeenteambtenaren, die werkten op de afdeling Dienstverlening, zijn gisteren aangehouden bij een grootschalige politieactie. De ambtenaren, 33 en 35 jaar oud, zijn door de gemeente direct geschorst. Ze worden verdacht van medeplegen van valsheid in geschrifte, oplichting en ambtelijke corruptie. De recherche doet sinds half januari onderzoek. De verdachte ambtenaren zouden hun klanten onder andere hebben ontmoet in het Amsterdamse uitgaansleven. Mond-tot-mondreclame deed de rest.

Fors bedrag

Nadat de klanten een fors bedrag hadden betaald, vermoedelijk oplopend tot enkele duizenden euro's, zouden de ambtenaren ervoor hebben gezorgd dat hun klanten feilloos de aanvraagprocedure voor een gehandicaptenkaart doorliepen. Met een valselijk verkregen kaart konden automobilisten vijf jaar lang overal in Amsterdam gratis parkeren, ook in gebieden waar hoge parkeertarieven gelden. Zo'n parkeervergunning voor de hele stad kost normaal gesproken jaarlijks 4.300 euro - als die al wordt verleend. Nog een aardig voordeel: de lange wachtlijst die geldt voor parkeervergunningen werd gepasseerd, omdat een gehandicaptenvergunning na goedkeuring direct wordt afgegeven.

Intern onderzoek

De fraude kwam aan het licht door maandenlang intern onderzoek van het bureau Integriteit van de gemeente, die vervolgens aangifte deed bij de politie. Tijdens het onderzoek kreeg de politie zicht op achttien valselijk opgemaakte gehandicaptenkaarten, maar vermoedelijk heeft de fraude jarenlang geduurd. Hoe lang de ambtenaren al bij de gemeente werkzaam zijn, is niet bekend.



Bij de politieactie van gisteren zijn veertien automobilisten gearresteerd die de gehandicaptenkaarten zouden hebben gekocht. Hun auto's zijn in beslag genomen.



De rechercheur die het onderzoeksteam van zes rechercheurs leidt, zegt dat de klantenkring heel divers is. ,,Het zijn niet allemaal criminelen, integendeel. Als koper van zo'n valse kaart ben je ook strafbaar. Het gaat dan over oplichting en valsheid in geschrifte en omdat ambtenaren betrokken zijn is er ook een verdenking van omkoping.''