Illegaal vuurwerk zit vuurwerkhandelaren dwars: ‘Hoe komen die jongens aan die spullen?’

Update Vuurwerk­team vindt 504 cobra’s in woning Tiend­straat, jongeman (18) aangehou­den

Het vuurwerkteam van de politie heeft zaterdagmiddag meerdere dozen met Cobra 6-vuurwerk gevonden in een woning en berging aan de Tiendstraat in het Rotterdamse Oude Westen. In de dozen zaten in totaal 504 stuks vuurwerk. Een 18-jarige jongeman is aangehouden op verdenking van het bezit van en de handel in professioneel vuurwerk.

13 november