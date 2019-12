Illegaal vuurwerk via sociale media: binnen een paar klikken heb je Cobra's

Nederlan­der voor Belgische rechter na mishande­len stiefzoon­tje (2): ‘Peuter invalide en blind’

9:54 Een 29-jarige man uit Den Bosch staat maandag in België terecht voor zeer ernstige mishandeling van zijn stiefzoontje. De peuter moest in kritieke, comateuze toestand worden opgenomen in het ziekenhuis. Het jongetje zal voor de rest van zijn leven gedeeltelijk blind zijn en aan zijn linker zijde verlamd blijven, meldt het parket in de West-Vlaamse stad Kortrijk.