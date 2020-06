Illegaal sekswerker in coronatijd: ‘Mannen zijn echt op jacht, ze drammen door en betalen meer’

Zo trof hulpverlener Roos Stehouwer de vrouw een maand geleden aan in de bosjes van een parkeerplaats aan de A12 bij Ede. De vrouw was die avond als prostituee opgepikt bij het nabijgelegen tankstation. Met haar klant was ze doorgereden naar parkeerplaats ’t Ginkelse Zand, even verderop. Nadat de man aan zijn trekken was gekomen, zette hij haar uit zijn auto en reed weg. Met haar kleren. Hij leek een keurige vent, vertelde de vrouw Roos.

Stehouwer was erheen geracet. De vrouw, die nog wel haar telefoon had kunnen meegrissen, had in paniek een vriendin gebeld. Die belde Roos. ,,Ik had verteld in welke auto ik reed: ‘Blauw autootje. Dat is veilig, dat is Roos’.”