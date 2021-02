Illegaal geadopteerden willen compensatie voor zoektocht biologische ouders

Basisscho­len mogen officieel maandag open, maar gebeurt dat ook echt?

2 februari De basisscholen mogen officieel vanaf maandag weer open - zo bleek tijdens de coronapersconferentie van het kabinet - maar het is zeer de vraag of ze dat allemaal écht doen. Er zijn grote zorgen over de veiligheid van het onderwijspersoneel. Ook de detailhandel is niet onverdeeld enthousiast. ‘Het is een stap, maar niet dé oplossing.’