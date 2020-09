Ik wil dat mijn familieleden voor mij kiezen en niet voor mijn ex

Nederland­se arts jaagt op wilde dieren: 'Het geld gaat naar de bescher­ming van wildlife’

15:04 Een Nederlandse arts uit West-Brabant is opgedoken als buffeldoder in een onderzoek van dierenorganisatie Peta. De arts staat triomfantelijk op een foto met zijn vrouw naast een afgeschoten buffel. Hij reageert geïrriteerd: ,,Dankzij jagers floreert het wildlife in Afrika juist, maar er is altijd weer kritiek van mensen die er geen verstand van hebben.”