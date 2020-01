Ik. Vind. Jou. Leuk. (wil je nog een keer afspreken?)

Dreigbrie­ven blijven opduiken: vandaag weer een nieuwe bij een bedrijf in Amsterdam

13:56 Ook vandaag is weer een dreigbrief opgedoken bij een bedrijf in Amsterdam. Dat meldt de Amsterdamse politie. Nog niet bekend is om wat voor bedrijf het gaat. Afgelopen weekend kreeg ook een autobedrijf in Amsterdam een dreigbrief binnen. Beide bedrijven kregen geen brief met een explosief, alleen dreigende taal.