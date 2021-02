Ik snap heel goed waarom Rutte liever geen snoeiharde campagne heeft

Corona LIVE | Aantal besmettin­gen weer boven gemiddelde, Amerika voorbij 500.000 doden

20:50 Het aantal overlijdens door corona in de Verenigde Staten is voorbij het punt van een half miljoen doden. Dat meldt NBC News na een eigen telling. Verder zijn in Nederland afgelopen etmaal 4720 nieuwe positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3935 ligt. Zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten in Nederland bedraagt 1.849, dat zijn er negen minder dan gisteren. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.