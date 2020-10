‘Ik raak snel op seks uitgekeken, mijn twee mannen hebben daar geen probleem mee’

,,In hotels ontstaat bij de sleutel­verdeling weleens verwarring. Mijn geliefde Freek is tien jaar ouder, mijn andere partner Jan tien jaar jonger dan ik. Jan wordt nogal eens aangezien voor de zoon van Freek en mij. In hotels slaap ik met Jan in één bed. We knuffelen dan wel, maar verder gaat het niet. Met beide geliefden heb ik een relatie, zonder het lichamelijke aspect.



Freek ontmoette ik bijna dertig jaar geleden op een verjaardag. Hij leek me interessant omdat hij veel aanzien heeft in ons vak. Ik sprak hem aan, niet met het oog op een relatie, maar dat werd het toch. Samenwonen wilden we geen van beiden, we waren allebei gewend in ons eentje te wonen.