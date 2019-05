‘Ik pleit voor single-emancipatie, ik ben niet zielig’

Voor het eerst in zeven jaar heeft Marieke de Vries een tuin. Ze is er dolblij mee - sinds ze in Washington is gearriveerd heeft ze zo’n beetje elke avond op een klapstoel in het groen achter haar nieuwe huis zitten lezen. Collega Arjen van der Horst, met wie ze voorlopig het bureau Washington van de NOS runt, houdt van tuinieren, dus binnenkort planten ze wat basilicum. Handig, want verse groenten en kruiden zijn in Amerikaanse supermarkten nogal duur, heeft ze ontdekt.