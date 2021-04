Ik overwoog serieus een actiegroep op te richten: ‘Blijf van mijn AstraZeneca-vaccin af!’

FRANK IN QUARANTAINENet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 386. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Bijna was het een historisch weekeinde geworden. Ik overwoog namelijk serieus een actiegroep op te richten: ‘Blijf van mijn AstraZeneca-vaccin af.’ Demo in Den Haag, Facebookgroepen, de hele mikmak. Misschien konden we voor de volgende verkiezingen in juni nog een echte politieke partij worden: vijf zetels leken me mogelijk. In het huidige politieke landschap: meteen doorstoten naar regeringsverantwoordelijkheid. Waarom niet?



Nou ja, niet gedaan. Ik ben niet zo van de speeches en er is al genoeg versplintering. Iemand moet de wijste zijn. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee, hoor. Steeds maar weer die stops en semi-stops van de vaccinatie, de verkeerd afgesloten contracten, de lege GGD-vaccinatiehallen. Kom eens kijken in mijn mailbox naar wat er dit weekeinde binnenkwam aan geestverwanten; ik ben niet alleen.

Eindelijk maken we een beetje vaart met die vaccinaties. Ik heb zelfs mijn oproep binnen, morgen moet het gebeuren: en hup, daar gaan we weer.

Natuurlijk ben ik voor voorzichtigheid. Als mogelijk een klein percentage van vrouwen onder de 60 zeer ernstige gevolgen kan ondervinden, vaccineer die even niet. Maar zo’n GGD stopt direct alle vaccinaties AstraZeneca. Bang dat ze op al hun locaties wat vaccins overhouden als er te weinig kan worden gespoten. Niemand daar die dan denkt: laten we vanaf één locatie prikken. Wie kan komen is welkom, de anderen doen we later. Nee hoor, een week alles plat. Inmiddels weten we dat het twee weken duurt voor daar alles weer loopt. En iedereen bemoeit zich er ook mee. De ouderenbond verzocht om totale stopzetting. Sinds wanneer hebben die verstand van vaccins?

Quote Er sterven meer mensen door het virus dan er mogelijk last kunnen hebben van het vaccin

Nu denkt u misschien: jij wel dan? Tuurlijk niet, ik weet er ook niks van. Maar ik meet me ook geen expertise aan. Ik wil gewoon worden gevaccineerd. En zondag bleek dat ik echt niet lichtzinnig ben. Een horde medisch experts verklaarde dat het gezien de kleine kans op problemen volkomen onnodig was om de complete vaccinatieketen te stoppen. Er sterven meer mensen door het virus dan er mogelijk last kunnen hebben van het vaccin.

Ik begrijp best dat je om draagvlak in het land te behouden voorzichtig bent. Maar zoveel fuzz om elk mogelijk probleem werkt averechts. Zo ontstaan alleen maar meer twijfels over vaccinatie. Benieuwd of vandaag mijn vaccinatieafspraak bij de huisarts ook wordt gecanceld. Ik hou u op de hoogte.

