‘Ik maak gebruik van de snoepjeswinkel en date er lekker op los’

VIDEO Gewelds­golf door Nederland: ‘Dit is pure verveling en uitlokken van de politie’

16 augustus De politie heeft dit weekend wederom de handen vol aan geweldsincidenten. In Utrecht en in de Schilderswijk moesten agenten rellende jongeren in toom zien te houden. Ook op andere plekken, zoals in Tilburg en Geleen, moest de politie eraan te pas komen.