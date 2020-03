Ik kijk naar de Dettol, denk aan Ignaz en besef: wie nu zijn handen nog niet wast, is mesjogge

RIVM: Coronavi­rus aangetrof­fen in rioolwater, vermijd direct contact met afvalwater

15:05 In rioolwater in Tilburg en Amsterdam en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Loon op Zand is het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het virus in de ontlasting, wat via de toiletten in het riool terechtkomt.