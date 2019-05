Ik kan niet geloven dat we het wéér over abortus moeten hebben

Ik heb de afgelopen dagen de berichtgeving over abortus nauwlettend gevolgd. Hier in Nederland zwengelde Baudet de discussie weer eens aan, in dat essay over Houellebecq. In andere Europese landen - Italië, Polen, Spanje - zijn politici aan de macht die het baas in eigen baarmoeder ook maar wát graag willen inperken.



In de Amerikaanse staat Alabama is vorige week de strenge abortuswet aangenomen waardoor vrouwen alleen nog een abortus kunnen krijgen als hun eigen gezondheid in gevaar is. Anders is abortus illegaal, ook wanneer je zwanger bent geworden door verkrachting of incest.