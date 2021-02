Ik heb ruzie met een vriend over zijn onbegrijpelijke mailtjes

Vraag: Ik, man, ben al veertig jaar bevriend met een stel. Maar hij stuurt onbegrijpelijke mailtjes. Ik mail dat mij dat frustreert. Hij mailt: geen trek in jouw frustraties. Ik: jouw mailtjes verdwijnen voortaan ongeopend in de prullenbak. Kortom: ruzie. Gevolg: zijn vrouw zit in een spagaat en kiest zijn kant. Stuurt me nog wel een felicitatiemailtje op mijn verjaardag. Ik bel haar op. Zij: praat het nou eens uit als volwassen mannen. We wonen 200 km van elkaar. Ik twijfel of ik het nog leuk vind.