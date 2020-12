Ik heb een jaarwisseling nodig, en ik geloof veel mensen met mij

Het is maar een markering in de tijd. Uitgevonden door paus Gregorius XIII, die in 1582 bedacht dat 1 januari het begin van het jaar zou worden. Door hem komt het dat we in december gedag zeggen tegen het oude, alsof het nieuwe jaar echt anders gaat worden. Door hem gillen we op 31 december om twaalf uur ‘gelukkig nieuwjaar’.



Op de een na laatste dag van dit jaar stond ik in de file voor de Zwolse milieustraat, in een lange rij met allemaal mensen die klaarblijkelijk iets wilden achterlaten in 2020. Ze waren in deze lockdown hun huis gaan opruimen, of ze hadden iets gesloopt. En dus stonden we allemaal een uur in de rij om iets in een container te mogen mikken.