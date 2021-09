Ik denk niet dat OMT-leden kinderen hebben die op de basisschool zitten

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 542. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik heb een hoge pet op van de leden van het OMT. Hoogleraren, dubbel gepromoveerde wetenschappers. De beste kringen zeg maar. Maar het is wel duidelijk dat ze geen kinderen meer op de basisschool hebben. Nou geloof ik direct dat dat geen competentie is waarop Rutte & De Jonge hen hebben gekozen om in het belangrijkste corona-adviesorgaan van de regering te komen zitten. Maar het had wel geholpen.

Vanmorgen bijvoorbeeld sijpelde een nieuw advies van het OMT door in de media dat me nog steeds aan het grinniken maakt. Het OMT gaat de regering aanbevelen om niet meer hele klassen naar huis te sturen als een van de kinderen met corona besmet is. Nog steeds: niks mis mee. Ik zou zeggen: topadvies! Het werd tijd. Er zijn scholen die net na opening alweer voor de helft dicht moeten. Maar, nu komt het: volgens het OMT hoeven alleen de kinderen die ‘in nauw contact’ staan met de besmette kinderen, thuis te blijven...

Fruitspiesjes en zandkoekjes

Ja, ik las even een pauze in. Dan kunt u de diepte van het advies tot u door laten dringen. Je vraagt je af: hebben die OMT-mensen weleens rondgekeken in een hedendaags klaslokaal? Dertig kinderen in een ruimte van 40 vierkante meter. En dat zit niet stil, hè! Dat loopt, dat struint, dat buurt en dat jent, dat kliert en trekt aan elkaars haren, roept, schreeuwt en zingt. En dan gaan ze op pauze, alle dertig, en dan is het rennen en razen, tikkertje en duwen, stoeien en vechten. Niet alleen met hun eigen klasgenootjes. Zo’n hele verdieping van klassen loopt en speelt met elkaar, door, onder en boven elkaar. Contact? Altijd! Als het OMT ook over de luizenplaag in Nederland ging, had het geweten dat ‘nauw contact met elkaar’ is wat honderden leerlingen van zo’n school de hele dag hebben.

En nu ik het OMT toch aan het adviseren ben over de toestand op onze basisscholen, nog even deze: weet het OMT dat op veel scholen jarige kinderen nog steeds niet gewoon mogen uitdelen? Voorverpakte chips en marsjes mogen wél, maar fruit of zelfgebakken koekjes niet. Terwijl allang bewezen is dat corona niet ‘op dingen’ zit. Niet op winkelwagentjes of deurknoppen en dus ook niet op zelfgebakken zandkoekjes of fruit-spiesjes. Ja, fruitspiesjes! Het wordt tijd dat het OMT daar eens voor opkomt!

