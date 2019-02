‘Ik ben het normaler gaan vinden om groepen naar huis te sturen’

Het is zo’n beetje het ergste telefoontje dat schoolleiders op dit moment kunnen krijgen: een leraar die zich ziek meldt. Want hoe gaan ze dat gat vullen als er nauwelijks een invaller is te vinden? Uit protest tegen de hoge werkdruk van directeuren roepen de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders hen op om deze week geen moeite te doen en groepen naar huis te sturen.

Directeur Boudewijn van Stuijvenberg van basisschool De Kwikstaart in Uithoorn betrapte zich op een trieste gedachte toen hij van de actie hoorde. ,,Bij ons op school is dat al bijna de praktijk. Er is geen invaller te krijgen. Als je me drie jaar geleden had gevraagd, stuur je wel eens een groep naar huis, had ik gezegd: nooit. Nu ben ik het helaas normaler gaan vinden.’’ Vorige week nog gingen drie groepen noodgedwongen naar huis.

Hoe reageren ouders op de worsteling met het lerarentekort?

,,Die zijn er natuurlijk niet altijd even enthousiast over als een groep naar huis moet. Tegelijkertijd zien ze ook dat er geen mensen zijn. Ik vind het ook vervelend als leerlingen naar huis moeten.’’

Zijn er dan echt geen andere opties?

,,We kijken altijd of een groep al is verdeeld. We hebben er drie van alle groepen, dus soms splitsen we een klas en verdelen we die over de twee andere. Maar dat betekent dat een leerkracht voor 45 kinderen staat in een lokaal van maximaal zestig vierkante meter. Dat is eigenlijk niet te doen. We willen elke dag alle leerlingen goed les geven, dat is een belangrijke reden waarom we in het onderwijs zitten. Dat gaat op zulke dagen bijna niet.’’

Sommige scholen zetten al vaders en moeders voor de klas als een leraar ziek is.

,,Nee, dat doe ik zeker niet. Zij zijn daar niet voor opgeleid en we zijn geen opvang. Als we onderwijs een vak vinden, dan zullen we het ook zo moeten benaderen.”

Vervangt u zelf wel eens een zieke leraar?

,,Ja, bij hoge uitzondering doe ik dat. Momenteel sta ik wekelijks een dag voor de klas. Maar dat betekent dat ik ’s avonds mijn eigen werk nog zit te doen. Dat geldt ook voor een intern begeleider die een dag een groep draait. Het eigen werk blijft vervolgens liggen.’’

Er is al enkele weken een griepgolf. Staat u ’s ochtends bibberend op?

,,Nee, zo erg is het niet. Maar we hadden vorige week wel zieken ja. Dat zijn er voor onze school erg veel. Dus toen konden we niet voor alle groepen een oplossing vinden.’’

Ziet u leraren die ziek doorwerken, omdat ze hun groep niet alleen willen laten?