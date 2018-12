‘Ik ben geen vreemdganger, maar deze verliefdheid was niet te stoppen’

,,Ik geef toe dat ik er een zootje van heb gemaakt. Na dertig jaar huwelijk kreeg ik een affaire, ik ben weggegaan bij mijn gezin, heb iedereen veel pijn gedaan en ben uiteindelijk met lege handen geëindigd. Maar ik kon niet anders. Als je op mijn leeftijd - totaal onverwacht - nog je zielsverwant tegenkomt, kun je kennelijk domme dingen doen.



Van nature ben ik geen vreemdganger, maar deze verliefdheid was niet te stoppen. Sandra was de eerste vrouw die de échte Rinus zag, die mijn kwetsbaarheid ontdekte. Mensen kennen mij als een zakelijk persoon, iemand die hard werkt en niet bang is beslissingen te nemen, wat ook wel moet als je een eigen onderneming hebt. Sandra wist mijn zachte kanten boven tafel te krijgen, mijn verlegenheid en onzekerheid. Hoewel we een goed huwelijk hadden, is dat mijn vrouw nooit gelukt. Dat kwam door mijzelf: als je altijd maar aan het werk bent, neem je de tijd niet om met elkaar te praten. Je stuurt zelfs je kind weg als je het te druk hebt. ‘Nu even niet, papa is bezig.’ Zo zijn mijn echtgenote en ik langzaam uit elkaar gegroeid en kon er ruimte ontstaan voor een andere vrouw.



Die vrouw was dus Sandra. We bespraken álles met elkaar. Nooit eerder had ik meegemaakt dat ik mijn persoonlijkste gedachten met iemand kon delen. Het was alsof ik thuiskwam. En voor haar gold hetzelfde. Sandra was 55 toen ik haar leerde kennen, maar bij mij voelde ze zich weer 17, zei ze. Ook haar huwelijk zat in een sleur, en wij maakten elkaar weer wakker. Dat ging zo diep, daar viel niet tegen te vechten.



