IJzingwekkend geschreeuw van verstandelijk beperkte man drijft buurt tot wanhoop

Boerenac­ties nog niet op het hoogtepunt: deze herfst veel meer acties verwacht

8:36 De boerenprotesten zijn nog lang niet ten einde. Er is zoveel onvrede onder de boeren over de huidige regelgeving en opstelling van de overheid dat de actiebereidheid alleen maar zal toenemen. Samen met de sector probeert Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, oplossingen te bedenken om de stikstofimpasse te doorbreken. ,,We nemen nu verantwoordelijkheid, maar we accepteren het niet als de overheid ons straks in de steek laat.’’