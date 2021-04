IJverige gemeentewerker met onkruidbrander vernielt per ongeluk kunstwerk van 250.000 euro: ‘Heel erg spijtig’

Misdaadver­slag­ge­ver Yelle Tieleman: ‘De dag van de tramaan­slag vergeet ik nooit’

19:51 Misdaadverslaggever Yelle Tieleman heeft de journalistieke prijs De Tegel gewonnen voor zijn artikel over de tramaanslag in Utrecht op het 24 Oktoberplein. Hij vertelt in de speciale 75 jaar AD-uitzending over die dag.