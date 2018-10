IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard

Volgens de ziekenhuisgroep was dat nodig omdat de zorgverzekeraars de financiering hadden stopgezet. De verzekeraars hadden geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst. Ook voor het MC Slotervaart in Amsterdam, onderdeel van de ziekenhuisgroep, werd uitstel van betaling aangevraagd.

Inhuurkosten

De ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd, aldus de MC Groep, waartoe de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart behoren.

Eerder gaf het ziekenhuis al aan in ieder geval open te blijven om de patiëntenzorg te kunnen overdragen. In de MC IJsselmeerziekenhuizen liggen momenteel nog zo’n 200 patiënten. Die moeten nu op termijn elders heen. Alternatieven zijn Zwolle, Almere en Harderwijk. Het betekent in ieder geval dat patiënten en familie flink verder moeten reizen. Het is onzeker of het personeel het salaris over de maand oktober krijgt betaald.

‘Onacceptabel’

Voor de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde is het ,,onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt". De gemeenten onderstrepen opnieuw dat de afstanden in de provincie groot zijn. ,,Het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances is nu al lastig. Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties’”, aldus de gemeenten.

Daarnaast heeft Lelystad te maken met een grote groep inwoners die relatief veel zorg nodig hebben en niet heel draagkrachtig is. ,,Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen. Het wegvallen van het MC Zuiderzee in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 180.000 inwoners in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis en zorgt voor grote maatschappelijke onrust.’’

Er lonkt overigens een overname voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen. Er is een serieuze partij die dit overweegt. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad, Cees de Bruin, tegen Omroep Flevoland. Onbekend is welke partij geïnteresseerd is in de overname van de ziekenhuizen.

Praktisch niet haalbaar

Voor het Slotervaartziekenhuis is vooralsnog geen faillissement uitgesproken, maar het definitieve einde nadert razendsnel. MC Slotervaart maakte gisteravond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen. Toeleveranciers laten het afweten, operatiekamers zijn dicht en freelancers komen niet opdagen. Het voornemen van MC Slotervaart de komende tijd ‘gewoon’ open te blijven, hoewel een faillissement onafwendbaar lijkt, blijkt praktisch niet haalbaar.