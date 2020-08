IJsbeer doodt Nederlander (39) op Spitsbergen

Omstanders hebben het dier neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld is gelopen. Daar werd hij niet veel later op een parkeerplek dood gevonden, zegt de vervangend gouverneur Sølvi Elvedahl van de Noorse eilandengroep in een verklaring.



,,Dit is in de eerste plaats een tragische gebeurtenis. Maar het is ook een sterke herinnering dat we wonen in land met ijsberen en dat we de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen om onszelf te beschermen”, aldus Elvedahl.



Volgens de vervangend gouverneur hebben meerdere ijsberen de afgelopen dagen het gebied bezocht, iets wat niet ongebruikelijk is. Het is nog niet duidelijk of de beer die de Nederlander aanviel dat ook heeft gedaan.