Iedereen naar de Vinex (hopelijk wordt het geen bakfietsenreservaat)

Leidsche Rijn, de Utrechtse Vinexwijk, bestaat 20 jaar. En daar was veel aandacht voor. De koningin kwam langs op het feestje, en kranten en tijdschriften besteedden veel aandacht aan het mega-project uit de koker van stedenbouwkundige Riek Bakker. Is de Utrechtse satellietstad een succes?



Afgelopen weekend liet ook de Volkskrant haar licht schijnen over de wijk. Allerhande Leidsche Rijners kwamen aan het woord, die altijd hadden gedacht nóóit in de wijk te gaan wonen. Leidsche Rijn, dat was die uniforme kliek op kilometers afstand van het bruisende centrum. De gezellige kroegen moet je er in je eigen garage stichten.



