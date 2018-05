Iedere 55-plusser wil een hoge ‘SUV’

Evelyn de Leeuw uit Amstelveen oogt absoluut niet bejaard als ze uit haar Nissan Qashqai stapt. Maar ze is wel degelijk 70 jaar oud. ,,Slechte knieën en ik heb ooit mijn rug gebroken,’’ luidt haar verklaring voor de aanschaf van een auto met hoge instap. ,,Een lage auto, een vriendin van me heeft een sportauto, kom ik wel ín, maar echt nooit meer uit. Die lage instap is vreselijk voor mijn knieën.’’ Ze is inmiddels toe aan haar tweede Nissan Qashqai. ,,Ik ben helemaal happy met die hoge auto. Veel senioren die ik ken hebben er een. Mijn man heeft ook een hoge auto gekocht zodat ik er makkelijker in kan.’’

Volledig scherm De Lower Utility groeit in populariteit. © BJD Volledig scherm De drie populairste Light Utility-SUV's van 2013-2018. © BJD Vergrijzend Nederland heeft de hogere auto de liefde verklaard en dat is te zien in de verkoopcijfers. Vorig jaar was een op de vijf nieuwe auto’s zo’n nep-SUV. Nep omdat ze geen vierwielaandrijving hebben met een potente diesel onder de motorkap, maar bescheiden motorvermogen. Het zijn in feite stadsauto’s vermomd als terreinwagens. Dit jaar gaat de verkoop nóg beter: een kwart van alle nieuw verkochte auto’s valt in het ‘lower utility'- segment, zoals de autohandel de categorie noemt.

Vergrijzen

Bijna 70 procent van de particuliere kopers van de SUV’s is 55-plus, onderzocht de RAI Vereniging op verzoek van het AD. RAI-voorzitter Steven van Eijck: ,,We vergrijzen toch langzaam maar zeker en dan is die hogere zit fijn bij het in- en uitstappen.’’

De nieuwe seniorenauto’s zijn zo’n 10 tot 15 centimeter hoger dan een standaard automobiel. Daardoor is de instaphoogte - de afstand van de straat tot aan de zitting van de voorstoel - 60 tot 65 centimeter en dat is veel prettiger als knie en heup met de jaren strammer worden. Echte SUV’s zijn nóg hoger, daarbij wordt instappen een klimpartij.

Verkooptopper

Absolute verkooptopper is dit jaar de Renault Captur, gevolgd door de Volkswagen Tiguan en de Nissan Qashqai. Ieder automerk heeft inmiddels modellen; er zijn er al zo’n 50 op de markt. Peugeot bijvoorbeeld heeft van bijna heel het assortiment ook hoge versies gemaakt. En de Renault Captur is in feite een 11 centimeter hogere Clio.

Quote In zo’n hogere auto heb je beter overzicht in het verkeer en het gevoel dat je veiliger rijdt Steven van Eijck Met de populariteit van de nep-SUV’s rinkelt ook de kassa van de autodealers, want de hoge auto’s zijn duurder dan hun standaard zusjes. Een doorsnee seniorenauto kost bijna 36 mille. Van Eijck: ,,Ouderen hebben het geld om deze auto’s te kopen. De gemiddelde nieuwe auto kost nu 32.386 euro. Dat is nog nooit zo hoog geweest.’’

Keerzijde

Er zijn nog een paar redenen waarom de hoge auto ongekend populair is. ,,In zo’n hogere auto heb je beter overzicht in het verkeer en het gevoel dat je veiliger rijdt.’’ De hoogte heeft ook een keerzijde: het verbruik is zo’n 10 tot 15 procent meer, omdat de luchtweerstand groter is.

Het stoere uiterlijk trekt ook kopers. Leasemaatschappijen schaften dit jaar al 20.000 exemplaren aan voor hun klanten.

Maar bij de particuliere kopers zijn het vooral de ouderen. De opmars van de nieuwe seniorenauto gaat hard. Zes jaar geleden viel 1 op de 20 auto’s in de categorie en nu al een op de vier.

De groei is er nog lang niet uit. In heel 2017 werden er 87.737 stuks verkocht en in de eerste vier maanden van dit jaar al 41.470 stuks. Daarmee heeft de nep-SUV volgens de RAI Vereniging de kleine auto’s van de troon gestoten als meest verkochte autotype van Nederland.