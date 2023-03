Ieder stukje land en elk dier registreren: boeren worden horendol van nieuwe verplichting

De Zaak X Terwijl ouderen op balkon moesten wachten, roofde Alisa N. hun hele huis leeg

Midden in de coronacrisis staat Alisa N. bij ouderen op de stoep om hun woningen ‘te ontsmetten’. Omdat het spul dat ze gebruikt op de longen zou slaan, moeten bewoners op hun balkon of in de tuin wachten. Terwijl ze dat doen rooft de 34-jarige N. hun woning leeg.