Ibrahim (24) probeerde nog te vluchten, maar werd op straat doodgeschoten: ‘Zijn telefoon viel al’

Bij de schietpartij maandagavond in Den Haag is de 24-jarige Ibrahim Demir om het leven gekomen. Hij was net op bezoek geweest bij zijn moeder toen het vreselijk misging. Vanuit een auto werd hij neergeschoten. ,,Hij wilde nog wegvluchten en had zijn telefoon al laten vallen.”

Buurtbewoners vertellen dat Ibrahim net bij zijn ouders had gegeten die net om de hoek wonen van de Orlandostraat waar de fatale schietpartij plaatsvond. ,,De auto was al open en toen klonken de schoten”, vertelt Turkan Polat. Zij snelde meteen de straat op, zag Ibo, zoals Ibrahim steevast wordt genoemd, wegvluchten. Tevergeefs. ,,Zijn telefoon had hij in zijn haast al laten vallen.”

Met andere buurtbewoners probeerde ze hem nog te helpen, maar toen de ambulance arriveerde, moest al met reanimatie worden begonnen. Een kogel was in zijn borst terechtgekomen, vertelt Polat.

Kogelgaten in de muur

Dinsdagmorgen is het bloed in de Vinexwijk Wateringse Veld, waarin de Orlandostraat ligt, weggespoeld en zijn het enkel nog kogelgaten in de muur die herinneren aan de schoten van de avond ervoor. In de buurt wordt het dan wel een drukte van belang.

De Hagenaar stamt uit een grote en binnen de Turkse gemeenschap bekende familie, met wortels in de stad Elazig in het oosten van Turkije. Veel Haagse Turken komen uit deze stad en zij komen massaal condoleances brengen bij de huilende moeder.

Tekst gaat verder onder de video.

Intussen is de politie op dat moment ook met een tweede onderzoek begonnen, naar een explosie aan de Jacob Schorerlaan, op een kwartiertje rijden van de Orlandostraat. Daar ontplofte in de nacht van maandag op dinsdag een explosief. Het is de straat waar Ibo opgroeide en waar zijn ouders tot dit jaar nog woonden.

De ontploffing was bij een goede bekende van Ibo. De twee kennen elkaar al hun hele leven, maar waar de verhoudingen eerst opperbest waren, weten ze in de Turkse gemeenschap nu dat die relatie aardig was bekoeld. Ibo zou een schuld hebben bij deze man, die hij maar niet betaalde.

Hoe hoog het bedrag is van de schuld is onduidelijk. Er zijn hierover veel speculaties. Bedragen lopen uiteen van enkele duizenden euro’s, tot honderdduizenden euro’s.

Niet thuis op moment van explosie

De man zelf, een grote ogenschijnlijk sterke vent, was op het moment van de explosie al niet meer thuis. Hij vluchtte gisteravond, zeggen buren, met zijn gezin weg. Voor zijn vertrek, bijna op hetzelfde moment dat in Wateringse Veld de schoten klonken, seinde hij een van hen in dat hij ‘weg moest’.

Het is zo bizar. Dat allemaal voor een beetje geld Buurtbewoner

,,Het is zo bizar. Dat allemaal voor een beetje geld”, zegt een van de oude buurtjes aan de Jacob Schorerlaan. ,,Waarom ook met wapens? Het is niet terug te draaien.” Ook andere kennissen van de familie zijn verbijsterd over het gemak waarmee naar een wapen is gegrepen.

Net na de schietpartij werd op een parkeerterrein in Rijswijk een brandende auto aangetroffen. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

Volledig scherm Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd. © District8