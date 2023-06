‘I am hungry, God bless you’: waarom we ons ongemakkelijk voelen bij bedelaars

UPDATE Van orale bevredi­ging tot discrimina­tie: het is aan de orde van de dag in vrouwenge­van­ge­nis Nieuwer­sluis

Orale bevrediging, tongzoenen en relaties tussen bewakers en gedetineerden. In de vrouwengevangenis van Nieuwersluis is seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag. In een vernietigend rapport staan ontluisterende details over wangedrag binnen de gevangenismuren.