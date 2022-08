Hypotheker: Kans op koopwoning voor single Jan Modaal bijna nihil

Veel minder dan vorig jaar

De onderzoekers brachten per regio in kaart hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) bedraagt zo’n inkomen 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. ,,Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen”, aldus de hypotheekverstrekker.

Kans op een betaalbare woning bijna nihil

Voor modale eenverdieners is het beschikbare aanbod in Flevoland (0,1 procent), Noord-Brabant (0,1 procent) en Utrecht (0,2 procent) het nijpendst. ,,Hier krijgen singles nauwelijks nog een voet tussen de deur door de sterk gestegen woningprijzen en het schaarse aanbod.” In Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maken zij de meeste kans.

Voor modale eenverdieners die in de grote stad willen wonen, is de kans op een betaalbare woning bijna nihil. In Amsterdam en Den Haag is helemaal geen aanbod meer beschikbaar en in Eindhoven en Utrecht is een zeer bescheiden percentage aan woningen beschikbaar (0,2 procent). Rotterdam scoort van alle grote steden het hoogst, maar ook hier is bijna geen woning meer te krijgen (0,5 procent).