Hulp voor wilde bij: gratis inheems bloemenzaad moet teruggang keren

Rel over me­ga-stroomhuis, buren voelen zich belazerd vanwege ‘schijnin­spraak’: ‘Alles was al lang besloten’

Het leek een eenvoudige operatie, de bouw van een nieuw regelstation van Liander in het Gelderse dorpje Lengel. Niets is minder waar. De kwestie is uitgelopen op een rel waarvan het eind nog niet in zicht is. ,,De kaarten waren in november 2022 al geschud.”