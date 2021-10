Huisje voor oma stuit op obstakels: ‘Wetgeving werkt mantelzorgers vaak tegen’

Frans (77) bouwt droomhuis­je in de garage van zijn zoon: 'Less is more’

26 augustus Hij had zijn zinnen eigenlijk gezet op een hobbithuisje. Maar het droomhuis van Frans Willems (77) bleek uiteindelijk een preventieve mantelzorghut te zijn, die hij zelf bouwde in de tuin van zijn zoon. De hut is vrijwel geheel gemaakt van herbruikbaar materiaal.