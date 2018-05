Huishoudboekje scholen met één klik te bekijken

Er is al langere tijd discussie over hoe scholen hun geld besteden. Het gros van de inkomsten komt van de overheid. Dat geld gaat in een grote pot, waardoor het lastig te zien is of de school bijvoorbeeld extra geld voor hogere salarissen van leraren ook daadwerkelijk aan hogere salarissen besteedt. Gemiddeld komt 4 procent van de inkomsten uit ouderbijdragen.



Om de financiën van scholen duidelijker in beeld te krijgen, zette het ministerie alle gegevens op een website die vandaag online gaat. Per schoolbestuur kan iedereen zien waar het geld heen gaat. Handig voor ouders, leraren én de medezeggenschapsraad, zegt minister Arie Slob. ,,Het wordt makkelijker om het financiële plaatje van het bestuur te vergelijken met dat van een ander bestuur of met de hele sector. Dat kan de basis zijn voor een goed gesprek.''



Op basisscholen gaat bijvoorbeeld gemiddeld 19 procent van het geld naar materiële kosten, zoals huisvesting of schoonmaak. Op de website kunnen geïnteresseerden precies zien welk schoolbestuur daaraan boven- of ondergemiddeld uitgeeft of verdient.