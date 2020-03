Huisartsen trekken officiële dodental in twijfel: ‘Werkelijk aantal sterfgevallen is hoger’

,,Gebrek aan tests zorgt vermoedelijk voor een onderschatting’’, verklaart huisarts Jako Burgers, die ook woordvoerder is van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dat het sterftecijfer alleen gebaseerd is op bevestigde gevallen van Covid-19. Vermoedens van corona worden hierin niet meegenomen, want dan zouden de cijfers een vertekend beeld gaan geven. Iemand kan immers ook overleden zijn aan ‘gewone’ griep.



Vooral Brabantse huisartsen lopen er in hun dagelijkse praktijk tegen aan dat patiënten die thuis zijn overleden niet getest zijn. Huisarts Ellen Oonincx uit een van de grootste corona-brandhaarden, het Brabantse Uden, betoogt tegenover Zembla: ,,Eergisteren hadden we in deze praktijk drie patiënten die thuis zijn overleden. Ze hadden alle drie de symptomen van corona, maar slechts één van de drie is er daadwerkelijk op getest. Alleen die ene telt dus mee in de statistiek over de corona-sterftecijfers, de andere twee niet. Zo blijven de cijfers wel laag natuurlijk.”



Verschillende huisartsen bevestigen aan het tv-programma dat ze bij de GGD alleen de overlijdensgevallen moeten melden van wie bewezen is, dat ze Covid-19 hebben gehad. Huisarts Eduard Graat, ook uit Uden: ,,Lang niet iedereen is getest, omdat er een terughoudend testbeleid is. Dus van alle patiënten die overlijden, staat niet altijd vast of ze Covid-19 hebben gehad. Maar we hebben wel heel sterke vermoedens als huisarts, dat deze mensen daaraan zijn overleden.”