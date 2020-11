Huisartsen: laat ons ziekenhuizen ontlasten

In Amsterdam nemen huisartsen de zorg voor coronapatiënten over, zodat die eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Ook andere huisartsen elders in het land willen graag helpen om de ziekenhuizen te ontlasten.

De toestroom neemt misschien iets af, maar de druk op de ziekenhuizen is nog altijd fors met gisteren in totaal bijna 2300 opgenomen coronapatiënten, verspreid over het hele land. Om die belasting te verminderen, worden in Amsterdam vanaf nu coronapatiënten die aan de beterende hand zijn eerder uit de ziekenhuizen ontslagen, om vervolgens onder bewaking van hun huisarts thuis verder uit te zieken.

Die aanpak gaat de ziekenhuizen flink helpen, verwacht internist-infectioloog Marc van der Valk van Amsterdam UMC. ,,Het gemiddelde verblijf van covidpatiënten, zeven à acht dagen, kan waarschijnlijk twee dagen worden verkort. Dat heeft een heel grote impact: zo kunnen we eerder nieuwe patiënten opnemen en de reguliere zorg beter op peil houden.”

De Amsterdamse ziekenhuizen, die daartoe samenwerken met alle huisartsen en thuiszorgorganisaties in de hoofdstad, verwachten dat zo’n vijftig covidpatiënten per week voor vervroegd ontslag in aanmerking komen. ,,We zien vaak dat mensen die over de berg zijn en weer herstellen, nog vrij lang wat zuurstof nodig hebben, terwijl ze verder stabiel zijn”, zegt Van der Valk. ,,Als zij zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden, mogen ze met zuurstof eerder naar huis.’’

De uitziekende patiënten krijgen daarom ook een zuurstofmeter mee. Ze hebben dagelijks contact met hun huisarts. Voor de meeste patiënten is het prettig dat zij eerder naar huis mogen, denkt Van der Valk. ,,Op een covidafdeling in het ziekenhuis is weinig contact mogelijk. Thuis is het doorgaans prettiger. Voor mantelzorgers geven we duidelijke instructies en beschermingsmiddelen mee.’’

Met de juiste instructies kunnen huisartsen meer coronapatiënten thuis behandelen, denkt ook huisarts Esther Davids uit Boxmeer, voorzitter van een coöperatie van 65 huisartsen uit de omgeving. De Landelijke Huisartsenvereniging kijkt eveneens 'met interesse' naar de Amsterdamse samenwerking, maar pleit er niet voor om landelijk meer taken bij huisartsen neer te leggen.