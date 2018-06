'Huisarts moet stoppen met voorschrijven wiet'

Het nieuwe advies van de NHG geldt voor medicinale wiet als middel voor pijnvermindering of verbetering van levenskwaliteit. Het is onduidelijk of wiet in die gevallen helpt, terwijl de bijverschijnselen zoals hoofdpijn er wél zijn. Het cannabisgebruik kan soms zelfs leiden tot een hartinfarct. En niet iedereen wordt high, gevoelens van paniek en angst komen ook voor.

,,Medicinale cannabis is in Nederland niet als geneesmiddel geregistreerd. Een wettelijke beoordeling van effectiviteit versus veiligheid, zoals gebruikelijk is bij geregistreerde geneesmiddelen, ontbreekt dan ook,'' aldus het NHG. Ook is niet bekend welke invloed cannabis op de andere medicatie heeft. Huisartsen die cannabis voorschrijven aan patiënten die onder behandeling zijn van een specialist moeten dat altijd bespreken met die specialist.

Cannabisolie

Patiënten vragen de huisarts steeds vaker naar cannabis en het wordt ook steeds vaker voorgeschreven. Vorig jaar 50.000 keer, een vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal recepten in 2012. De stijging is vooral toe te schrijven aan het beschikbaar komen van cannabisolie op recept in 2015. Ongeveer de helft van helft van alle medicinale cannabisverstrekkingen betreft cannabisolie.

Het NHG stelt dat een behandeling met cannabis alleen te overwegen is bij patiënten in de palliatieve fase die niet voldoende baat hebben bij gangbare behandeling tegen pijn- en andere klachten. In de laatste levensfase kan de medicinale wiet wel nuttig zijn omdat het een 'prettig versuft' of euforisch gevoel kan veroorzaken, aldus het NHG.