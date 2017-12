Huis voor Klokkenluiders stort in elkaar

Bekende klokkenluiderszaken

Ad Bos: Onthulde tussen 1999 en 2001 de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop Tjuchem. Dat leidde tot een parlementaire enquête naar corruptie in de bouwwereld. Bos zelf bleef echter berooid achter en woonde noodgedwongen jarenlang in een caravan. Na jarenlang juridisch getouwtrek kreeg hij in 2009 een schadevergoeding van de Staat.



Fred Spijkers: Een ondeugdelijk type landmijn waar dodelijke ongelukken mee waren gebeurd. Fred Spijkers beschikte in de jaren ‘80 letterlijk over explosieve informatie, waar het ministerie van Defensie niet op zat te wachten. Met een vervalst psychiatrisch rapport werd getracht hem voor gek te verklaren. Pas na jaren werd hij gerehabiliteerd.



Paul Schaap: Publiceerde in 2001 een zwartboek waarin hij veiligheidsrisico’s van de kernreactor in Putten aan het licht bracht. Dat bracht hem veel goodwill van het Nederlandse publiek, maar kostte hem zijn baan als operator bij de kernreactor.



Paul van Buitenen: Als hij van tevoren de consequenties had geweten, zowel zakelijk als privé, was hij geen klokkenluider geworden, zegt Paul van Buitenen. Als Europees ambtenaar trok hij aan de bel over fraude binnen de Europese Commissie. Er werd alles aan gedaan om hem klein te krijgen, maar met steun van de pers haalde Van Buitenen uiteindelijk zijn gelijk. In 1999 trad de voltallige Europese Commissie af.