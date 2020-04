Huis in Best meerdere keren beschoten terwijl bewoners thuis zijn

Veel mysterie rondom gedood model Carolien (39), verloofde nu aangemerkt als verdachte

18:42 In Beneden-Leeuwen is de 39-jarige Carolien in haar woning van het leven beroofd. De vrouw overleed al donderdagavond. Pas na sectie bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. De politie startte vrijdag een groot recherche-onderzoek. Gisteravond werd een 41-jarige man aangehouden, vermoedelijk haar verloofde. Hij wordt ervan verdacht haar te hebben gedood.