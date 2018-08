Hugo (1) heeft de visschubbenziekte: 'Hij heeft de hele dag jeuk'

Nieuw record: langste reeks warme dagen ooit gemeten

12:32 Vandaag is de langste reeks warme dagen ooit gemeten. Bij het landelijke meetpunt in De Bilt is het zojuist 20,1 graden geworden, dat is de 54ste landelijk warme dag op een rij. Daarmee is het oude record uit 2003, van 53 landelijk warme dagen achter elkaar, verbroken.