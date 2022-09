Hoveniersbedrijf is klaar met klant: ‘Niet betalen? Dan halen we gewoon de hele tuin weer leeg’

Met man en macht werd afgelopen zaterdag gewerkt, onder grote belangstelling van buurtbewoners. Maar voor Kevin Scholten van TGO was het geen grap. ,,We zijn al sinds maart dit jaar bezig met deze mensen. Ze wilden dat we de hele tuin aanpakten en vernieuwden. Dat was een enorme klus, want de tuin zag er niet uit en moest eerst leeg worden gehaald. Ik denk dat er misschien wel dertig jaar niets meer was gedaan aan deze tuin”, legt de hovenier uit.