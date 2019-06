Houden van gehandicapten: ‘Yentl zou nog zwaaien naar iemand met een pistool’

Verdrin­king bij recreatie­park BillyBird: ‘Dit is heftig en heel tragisch’

14:54 ,,Heel tragisch dit.” De verdrinking van een 19-jarige man afgelopen zaterdag heeft Ton Derks, eigenaar van recreatiepark Billybird Hemelrijk in het Brabantse Volkel, flink aangegrepen. Net als die andere verdrinking jaren geleden. Die datum staat in zijn geheugen gegrift. ,,10 juli 1995. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is heel heftig, ook voor het personeel.”