Hou je kat weg bij kerstboom en strooizout: ‘Mensen hebben geen benul van de gevaren’

Lotte van der Raad van dierenkliniek Eva in Alphen vertelt: ,,Dat veel dingen zoals kerstroos en maretak giftig zijn, weten mensen wel. Er zijn alleen nog een aantal andere dingen die wat minder bekend zijn, zoals antivriesvloeistof. Die is heel zoet maar ongelooflijk giftig voor dieren. Hetzelfde geldt voor strooizout. Met dit soort artikelen hopen we dat mensen meer informatie krijgen over de gevaren rondom de koude maanden.”