Horen, zien en meemaken: zo wordt een docent de beste van het jaar

In de Stadsschouwburg van Utrecht zullen de docenten een mini-college geven, waarna de jury hen zal beoordelen. Maar wat maakt een docent nou ‘Docent van het Jaar’? De inhoud is belangrijk, vertelt Terri van der Velden van het ISO, maar er zijn meer dingen die een goede docent vormen.

Van der Velden: „Je kan wel goed uitleggen wat de inhoud is, maar een goede docent moet het ook leuk en interessant overbrengen.” De student moet de stof méémaken, in plaats van alleen leren. Over de verkiezingen vertelt ze: „Het klinkt cliché, maar ik hoop dat de docenten ook gaan zien wat voor impact ze hebben.”

Bijzonder gevoel

Ed van Beeck van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erik-Jan Broers van de Universiteit Tilburg, Jim Portegies van de TU Eindhoven en Birgit Boogaard van Wageningen University & Research zijn de genomineerden. Birgit Boogaard vertelt dat ze eerder dit studiejaar al is verkozen tot docent van het jaar in Wageningen, dus om nu landelijk genomineerd te zijn geeft haar een bijzonder gevoel. „Na te hebben gereisd geef ik sinds 2018 weer les op de universiteit. Het mooiste aan lesgeven is dat je mag meemaken hoe een student groeit.”

Boogaard geeft onder meer les in Afrikaanse filosofie. „Na het ontmoeten van intercultureel filosoof Heinz Kimmerle ging er een deur voor me open”, licht ze toe. „Het belangrijkste aan mijn lessen is dat ik historisch onderdrukte stemmen hoorbaar wil maken.” Ze doet dit door te samen te werken met Afrikaanse collega’s, waarbij studenten actief meedoen.

Boogaard tekent haar lesstof, en ook dat maakt haar uniek. „De lesstof is best lastig te begrijpen”, vertelt ze, „als je zo'n tekening ziet, kun je het een stuk makkelijker onthouden”. Aan het eind van de les krijgen de studenten dan een complete visuele samenvatting. „Het is lastig uit te leggen, je zou het moeten ervaren.”