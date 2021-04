Horecaondernemers durven niet te vroeg te juichen: ‘Ik houd er stiekem rekening mee dat het 1 mei wordt’

,,Zou het nu eindelijk gaan gebeuren?” verzucht Leander Willemstein, eigenaar van restaurant RAW in Tilburg. Als het zover is, dan wordt het feest. ,,Ja, hoe fantastisch zou dat zijn. Ik hoop het zo!” De ondernemer heeft het geluk dat hij voor zijn restaurant een groot terras heeft.



Bovendien heeft hij vorig jaar flink geïnvesteerd in overkappingen en buitenverwarming. Doordat de horeca in oktober weer op slot moest, heeft hij er maar kort plezier van gehad. ,,Het zou fijn zijn als we die investering nu kunnen terugverdienen.”