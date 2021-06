Hopelijk mogen we weer op vakantie, verdwaalt u dan ook altijd?

coronavirus LIVE | Nederland nog rode enclave in oranje kleurend Europa, 1086 nieuwe positieve corona­tests

20:55 Nederland is een van de laatste gebieden in Europa met een hoog risico op een coronabesmetting volgens de Europese tegenhanger van het RIVM. Op de nieuwste ‘coronakaart’ is het roodgekleurde Nederland omringd door haast louter oranje. Afgelopen etmaal zijn er 1086 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee verder gedaald. Ziekenhuizen krijgen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen dan Covid-19 te behandelen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.