Hoopgevende trend: vijfde dag op rij afname aantal coronapatiënten op ic

Onrust rond Surinamers die niet terug kunnen naar huis: ‘Sommigen zijn suïcidaal’

16:15 Er is grote onrust ontstaan om het lot van honderden Surinamers die vanwege de coronacrisis in Nederland zijn gestrand. Door financiële, geestelijke en lichamelijke problemen en verontrustende verhalen vanuit het thuisfront lopen de spanningen in veel families op, zeggen gedupeerden tegen deze site. De veiligheidsdienst van Suriname is op de hoogte van de problemen en laat komende maandag een groep van tweehonderd mensen terugvliegen naar Suriname.