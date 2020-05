Hooikoorts gaat piekperiode in: ruim twee miljoen Nederlanders krijgen flink last

De universiteit baseert die verwachting op basis van de eigen pollenplanner. Die laat zien dat de omstandigheden voor mensen met een pollenallergie ‘zeer ongunstig’ zijn. Door de regen van het afgelopen weekend wordt namelijk de bloei van grassen bevorderd en zullen de bloeihalmen de komende dagen hun pollen aan de lucht afgeven, schrijft onder meer de Wageningse bioloog Arnold van Vliet.

Lees ook Play PREMIUM Kinderen met aanhoudende snottebellen kunnen om coronatest vragen Lees meer

Verdorren

De droogte, waardoor veel gras lijkt te verdorren, helpt niks tegen de ontwikkelingen van de pollen, is de verwachting. Ook in het recorddroge jaar 1976 liep de graspollenconcentratie hoog op. Destijds was de piek pas op 12 juni, maar toen was de gemiddelde temperatuur in de periode daarvoor een paar graden lager dan nu.

Beter vergelijkbaar is 2018. Ook toen was het droog en in het voorjaar relatief warm, wat resulteerde in een pollenpiek op 25 mei.