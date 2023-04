Hoogste aantal verkeersdoden in 14 jaar, vooral senior op de fiets slachtoffer

Het aantal verkeersdoden is afgelopen jaar uitgekomen op het hoogste niveau sinds 2008. Dit meldt het CBS dinsdag op basis van de nieuwste cijfers. Het aantal dodelijke slachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder.

In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 155 meer dan een jaar eerder; een toename van maar liefst 27 procent. Net als in voorgaande jaren stierven veel meer mannen dan vrouwen in het verkeer.

Uiteindelijk kwamen 291 fietsers om het leven op de weg, het hoogste aantal sinds 1996 (het begin van de registratie). Het aantal doden onder 75-plussers op de fiets steeg van 94 (in 2021) naar 150.

Verkeersslachtoffers van vijftig jaar of ouder overlijden volgens het CBS relatief vaak als gevolg van een fietsongeval, terwijl slachtoffers jonger dan vijftig naar verhouding vaker omkomen bij een auto-ongeluk.

Zonder botsing

Opmerkelijk: een kwart van alle fietsdoden verongelukte zonder botsing. Zij overleden na een val van de fiets - bijvoorbeeld na onwel worden - door een verkeerde stuurbeweging, een slecht wegdek, gladheid of een voet tussen de spaken. Van deze fietsslachtoffers was ruim twee derde 70 jaar of ouder.

In Noord-Brabant vielen 140 dodelijke verkeersslachtoffers, het hoogste aantal van alle provincies. in Flevoland was het aantal slachtoffers bijna gelijk aan 2021. In deze provincie vielen ook de minste verkeersdoden (16).

Het aantal verkeersdoden lag in 2022 op het hoogste niveau in 14 jaar. In 2008 vielen er 750 doden. In de eerste jaren na de millenniumwisseling lag het aantal slachtoffers zelfs nog boven de 1000 op jaarbasis.

Extra maatregelen

De Verkeersveiligheidscoalitie - waarin onder meer de ANWB, de de Fietsersbond, het CBR en het Verbond van Verzekeraars zitten - en het CBS geven dinsdagmorgen een toelichting op het aantal verkeersdoden. Verwacht wordt dat zij zullen pleiten voor extra maatregelen om het hoge dodencijfer terug te dringen.

Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. ,,Dat is mooi, maar politiek en beleidsmatig gezien ook te vrijblijvend”, zei de Verkeersveiligheidscoalitie daar eerder al over. ,,Om écht effectief te zijn, moet het nieuwe kabinet dus stevig doorpakken op terreinen waar alléén de Rijksoverheid het verschil kan maken.”

Zo moeten er concrete doelen komen voor 2030 - inclusief een zak geld - en dienen verkeersveilige woonwijken, doorgaande wegen, voertuigen, ouderen en het tegengaan van afleiding de belangrijkste beleidspunten te zijn.