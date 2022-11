Hoogleraar stort zich op affaire politiebond: ‘Als werkgevers kwaad willen, kunnen ze kwaad doen’

Gerrit van de Kamp Politie-icoon ‘gaat door een hel’ en haalt uit naar werkgever: ‘Ik word voor de trein gegooid’

Jarenlang was Gerrit van de Kamp hét boegbeeld van politiebond ACP, maar nu wordt de voormalig voorzitter snoeihard van zijn voetstuk gegooid. Van de Kamp zou herhaaldelijk (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en moet daarom van de bond vertrekken. Van de Kamp voelt zich door zijn collega's in de steek gelaten. In een exclusief interview met deze site haalt de gevallen politie-icoon uit naar de bond én trekt hij het boetekleed aan. ,,Ik heb vast fouten gemaakt, maar zoals ik nu word geportretteerd: nee, die man ben ik niet.”

2 november