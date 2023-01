Hoogleraar statistiek kritisch over onderzoek Holocaust: ‘Dit is zwaar onrepresentatief’

Het onderzoek naar de kennis onder Nederlandse jongeren over de Holocaust zou 'zwaar’ onrepresentatief zijn. Dat concludeert Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toch betekent dat volgens hem niet dat de conclusies uit het rapport per se fout zijn.

Het was groot nieuws vanmorgen: bijna een kwart van de Nederlandse jongeren zou geloven dat de Holocaust een mythe is of dat het aantal vermoorde Joden ernstig wordt overdreven. Het was een van de conclusies die getrokken werd uit een enquête die was gehouden in opdracht van Claims Conference, een internationale organisatie die zich inzet voor compensatie van Holocaustslachtoffers. Uit datzelfde onderzoek zou ook blijken dat 54 procent van de 2000 Nederlandse ondervraagden niet weet dat tijdens de Holocaust 6 miljoen Joden zijn vermoord.

Generatie Z

Maar die conclusie kun je volgens Casper Albers, hoogleraar toegepaste statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, helemaal niet trekken. Er worden volgens hem ‘behoorlijk rare keuzes’ gemaakt in het onderzoek, beginnend met de definitie van het begrip ‘jongere’.

,,De claim van het onderzoek is dat Generatie Z en millennials de Holocaust bagatelliseren of ontkennen. Het onderzoek ziet 18- tot 40-jarigen als jongeren. Zij zijn ondervraagd. MaarGeneratie Z zijn nu mensen van 11 tot 26 jaar. Dat betekent dus dat ongeveer de helft van die groep niet is ondervraagd. We weten dus helemaal niet wat scholieren weten over de Holocaust.’’

Vaste lijn

Daar gaat het volgens Albers al mis. Het is echter niet de enige steek die onderzoekers hebben laten vallen, legt de hoogleraar uit. Er is nog veel meer mis met de enquête. ,,Er zijn 2000 mensen ondervraagd. Maar 60 procent van die mensen is 40 jaar of ouder. Dat zijn geen jongeren meer. De daadwerkelijke groep jongeren is veel kleiner in het onderzoek. Slecht 40 procent is onder de 40 jaar.’’

Maar dat is niet het enige wat een vertekend beeld geeft, legt Albers uit. Er is meer. ,,Via de telefoon werden respondenten benaderd. 700 mensen zijn op een vaste lijn gebeld. Maar welke jongere heeft nog een vaste telefoonlijn? En welke jongere belt überhaupt nog?’’ Het onderzoek is volgens de hoogleraar ‘zwaar’ onrepresentatief. ,,Ruim een derde van de ondervraagden van 18 tot 40 jaar zegt op dit moment een universitaire studie te doen. Als je dat doorberekent zouden er 2,5 miljoen studenten zijn in plaats van de huidige 350.000. Dus dat klopt gewoon niet.’’

Toch zijn de conclusies uit het onderzoek niet per se fout. Volgens de hoogleraar is het alleen niet voldoende onderbouwd. ,,Het hoeft niet te betekenen dát het niet zo is, maar we weten door dit onderzoek niet óf het zo is.’’

